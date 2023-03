Real Madrid, Florentino Pérez ha tre obiettivi stellari per il 2024

Il numero uno dei Blancos sogna in grande

Redazione ITASportPress

Florentino Pérez ha mantenuto un profilo nascosto sul piano dei trasferimenti negli ultimi anni. Ha cambiato politica e ha optato per acquistare giovani promesse per cifre abbordabili. Scommesse rischiose per il futuro, ma che stanno dando benefici (Vinicius, Valverde, Militao, Rodrygo, ma non solo). Florentino sa che è ora di rinnovarsi, di rafforzare ulteriormente una squadra in cui ha già creato una base interessante con giovani che potranno assicurare il successo in futuro. Questo, però, rischia di non bastare per restare sul podio tra i migliori.

Un progetto che avrebbe voluto iniziare lo scorso anno con l'ingaggio di Mbappé, ma il francese non ha accettato la proposta, come invece Pérez si aspettava. Ciò ha incrinato i suoi piani, perché l'arrivo del fuoriclasse francese era il modo migliore per attirare altri talenti. Anche il no ricevuto da Haalanè stato mal digerito dal numero 1 dei Blancos. Ma ora il tempo sta correndo a suo favore e Florentino ha tutte le risorse di cui ha bisogno per rimettersi in carreggiata.

Come risaputo il prossimo obiettivo è Bellingham. L'idea del presidente del Real Madrid è acquistarlo la prossima estate e poi puntare tutto su Mbappè in vista del 2024, quando andrà in scadenza col PSG. Se ci sarà la possibilità investirà anche ulteriori risorse per Haaland, lasciandosi alle spalle gli oramai vecchi trascinatori per aprire un nuovo ciclo.