Real Madrid, focolaio Covid: oltre a Modric e Marcelo ci sarebbero almeno altri 5 positivi

Possibili nuovi contagi in casa madrilena

Da quanto si apprende da Sport , i Blancos starebbero facendo di tutto per evitare che i casi di positività al coronavirus aumentino anche se al momento, dall'ultimo giro di test sarebbero stati trovati altri giocatori infetti. Il periodo spiega come la squadra di Ancelotti avrebbe annullato la sessione di allenamento prevista per questa mattina in attesa di conferme riguardo la situazione di salute dei tesserati.

Si attende per queste ore un comunicato ufficiale del Real Madrid che possa fare chiarezza sulla situazione. Si tratta di un problema grave per la formazione madrilena che sperava di chiudere l'anno in scioltezza in Liga magari aumentando il già buon vantaggio in campionato. Eventuali assenze potrebbero impedire tutto questo.