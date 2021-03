Real Madrid, forfait di Hazard contro l’Atalanta? Assente alla seduta di allenamento

Allarme in casa Real Madrid. Altro possibile problema fisico per Eden Hazard. Domani i blancos affronteranno l’Atalanta per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e per Zinedine Zidane non sembrano esserci buone notizie.

Infatti, come riportano i media spagnoli tra cui AS, alla seduta odierna di allenamento c’era un grande assente: il belga ex Chelsea Hazard.

Hazard, forfait contro l’Atalanta?

Da quanto si apprende, Hazard non avrebbe preso parte alla seduta di allenamento odierna. Almeno alla prima parte di essa, quella aperta alla stampa. Nei primi 15 minuti della sessione, il belga ex Chelsea non era presente sul campo, cosa che fa pensare ad un altro problema fisico. L’ennesimo della sua tormentanta esperienza con la camiseta blanca.

Il fuoriclasse era tornato contro l’Elche nella scorsa giornata di campionato e si pensava potesse prendere parte alla gara contro la Dea in Coppa. Al momento, però, resta il punto interrogativo sulle sue condizioni.