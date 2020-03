Real Madrid, giocatore di basket positivo al coronavirus: anche la squadra di calcio allenata da Zidane in quarantena

L’emergenza coronavirus coinvolge anche la Spagna ed in particolare il Real Madrid. La squadra blanca, allenata da Zinedine Zidane, sarebbe in quarantena per via di un possibile contatto con un cestita della squadra di basket madrilena.

Lo riporta La Sexta e la notizia trova conferma anche da El Chiringuito. Il Real Madrid, quindi, è in quarantena. I giocatori, che avrebbero dovuto allenarsi alle 11 a Valdebebas, hanno lasciato d’urgenza il centro sportivo. Si attendono adesso novità in merito per capire come la società di Florentino Perez affronterà l’emergenza.