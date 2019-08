Real Madrid, gioia Hazard: “Primo gol con questa maglia? È un’amichevole, ma lo aspettavo…”

Eden Hazard è stato il grande colpo di mercato estivo del Real Madrid. L’attaccante belga è arrivato dal Chelsea dopo una lunghissima trattativa durata tanti mesi. Adesso, dopo qualche prima difficoltà, ecco la prima gioia: il primo gol con la camiseta blanca.

Criticato ultimamente per la sua forma fisica, Hazard si gode il momento e si prende le prime pagine dei quotidiani. Il merito è del suo gol che ha deciso l’amichevole tra i galacticos e il Salisburgo. Al termine del match, come riportano i media spagnoli, il belga ha commentato la sua prestazione ammettendo di aver atteso con trepidazione questo momento.

LO ASPETTAVO – “Si tratta di una partita amichevole, lo so. Ma lavoriamo per essere pronti per la prima gara di Liga contro il Celta. Vincere dà fiducia anche se si tratta di partite pre stagionali. Il mio gol? Quando sei in campo vuoi vincere e vuoi segnare. Io sono un attaccante e amo fare gol. Ammetto che lo aspettavo da qualche partita e adesso che ho segnato sono felice”. E sulla forma fisica in vista dell’inizio del campionato: “Come detto stiamo lavorando. Mancano ancora dieci giorni prima della gara d’esordio e vogliamo fare bene. Ci stiamo allenando molto per essere pronti”, ha concluso Hazard.