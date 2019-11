Real Madrid, gradito ritorno: Solari sarà ambasciatore del club

Si tratta di un gradito ritorno in casa Real Madrid. Dopo l’esperienza da allenatore della prima squadra, riecco Santiago Solari. L’ex calciatore e allenatore vestirà i panni inediti di ambasciatore del club spagnolo.

Lo ha riferito Cadena Ser che ha annunciato come, nove mesi dopo il suo esonero da allenatore, l’ex centrocampista tornerà al Santiago Bernabeu e ricoprirà questo nuovo ruolo. Solari, che era subentrato a Lopetegui alla guida della squadra, aveva lasciato la panchina delle merengues dopo 32 presenze nella stagione 2018/19, chiudendo con un bilancio di 22 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. Solari si era rivisto a Madrid per la sfida di Champions League vinta dal Real contro il Galatasary per 6-0. Ora per l’argentino ecco una nuova avventura galactica.