Real Madrid, grana Hazard: infortunio alla caviglia e Clasico a rischio

Infortunio per Eden Hazard nel corso di Real Madrid-Psg, gara valida per la quinta giornata del girone di Champions League. Il belga è uscito dolorante al minuto 69 per un problema alla cavigli al suo posto è entrato Gareth Bale.

Le condizioni dell’ex Chelsea preoccupano e non poco l’ambiente blancos. Lo stesso tecnico Zidane si è detto in ansia al termine della gara parlando in conferenza stampa: “Hazard? L’infortunio sicuramente mi preoccupa, speriamo non sia nulla di grave”. Hazard potrebbe essersi slogato la caviglia e dalla smorfia di dolore mostrata al momento dell’uscita dal campo, il problema fisico potrebbe essere serio. Tanto da fargli saltare il Clasico de La Liga del prossimo 18 dicembre.