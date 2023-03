Real Madrid, Hazard: “Con Ancelotti non ci parliamo più”

Il centrocampista del Real Madrid, Eden Hazard ha dichiarato di non avere più dialogo con il suo allenatore Carlo Ancelotti. Il 32enne belga ha giocato appena 296 minuti in tutte le competizioni in questa stagione, segnando un gol e fornendo un assist. Hazard ha giocato l'ultima volta per il Real Madrid all'inizio di gennaio poi solo panchina. Il numero 7 che è costato circa 160 milioni di euro a Florentino Perez. Il Chelsea ha realizzato un profitto straordinario sulla vendita di Hazard, dato che i Blues hanno pagato 35 milioni di euro al Lille nell’estate del 2012 per ottenere il diritto alle prestazioni dell’attaccante belga. Queste le dichiarazioni di Hazard su Ancelotti: “Tra di noi c'è rispetto ma non ci parliamo. Devo rispettare l'uomo Carlo Ancelotti per quello che rappresenta per il calcio, per quello che ha realizzato in carriera" ha sottolineato Hazard che ha parlato al media belga RTBF.