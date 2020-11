Real Madrid, Hazard e Casemiro positivi al coronavirus: erano in campo martedì contro l’Inter

Doppia tegola in casa Real Madrid: Eden Hazard e Casemiro sono risultati positivi al Covid-19. A comunicarlo lo stesso club madrileno attraverso una nota ufficiale apparsa sui social e sul sito blancos. I due calciatori erano stati impiegati da Zidane nel match di Champions League contro l’Inter.

Real Madrid: Hazard e Casemiro positivi al Covid

Non arrivano buone notizie per il club campione di Spagna che martedì scorso ha affrontato l’Inter in Champions League. Il Real Madrid, infatti, ha annunciato la positività al coronavirus di due tesserati. “Il Real Madrid CF comunica che i giocatori Casemiro e Hazard hanno dato risultati positivi nei test sul COVID-19 effettuati ieri venerdì mattina. Tutti gli altri giocatori e lo staff tecnico della prima squadra, nonché tutti i dipendenti del club che lavorano direttamente con loro, hanno dato esito negativo in quello stesso test effettuato ieri. Allo stesso modo, si conferma ancora una volta che tutti, ad eccezione di Casemiro e Hazard, hanno restituito risultati negativi nei test antigeni effettuati questa mattina”. Queste le parole del club blancos.