Real Madrid, Hazard: “Mi piace giocare con libertà, sennò sto male. Sono pronto a vincere”

Dalla tournée estiva canadese ha rilasciato alcune dichiarazioni la nuova stella del Real Madrid Eden Hazard: “Per tutte le gare mi preparo allo stesso modo, che sia amichevole o impegno ufficiale. Naturalmente, però, la pressione nello spogliatoio non è la stessa in entrambi i casi: è maggiore quando affronti un avversario come il Manchester United, anche per la tensione espressa dai nostri tifosi – ha detto il belga, giunto ai blancos nelle scorse settimane dal Chelsea -. Il mio gol preferito? Ho segnato molti bei gol, ma il preferito ancora deve arrivare. Magari arriva qui in Canada, saranno solo match amichevoli ma è la prima volta che sono in ritiro col Real Madrid e vorrò impressionare tutti, dall’allenatore ai compagni di squadra, fino ai tifosi. Cercherò di fare del mio meglio”.

E ancora: “Io cerco di giocare liberamente, a volte è difficile nel calcio, ma se non faccio così io sono uno di quelli che si sente male. Mi piace svariare, giocare istintivamente. Cosa mi porto a dietro dall’Inghilterra? Un bagaglio di esperienza importante. Ho giocato più di 500 partite nella mia carriera, ma sono ancora giovane: l’esperienza è importante, in Liga sarà ben diverso che in Premier League, voglio adattarmi rapidamente. Adesso voglio vincere tutti gli anni, è l’ambizione principale di chi arriva al Real. Sono qui per questo”.