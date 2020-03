Real Madrid, Hazard operato con successo: rientra per l’ultima parte di stagione?

Eden Hazard è sicuramente uno dei flop più clamorosi di questa stagione sportiva. Il Real in estate era riuscito a strapparlo al Chelsea dopo una corte che durava da anni. Il nuovo numero 7 dei blancos non ha però soddisfatto le aspettative dei suoi tifosi. Tra partite deludenti ed una forma fisica non proprio invidibile, il belga ha messo a segno solamente un gol in campionato. Sicuramente non hanno aiutato i molteplici infortuni con l’ultimo, il più grave, che ha costretto l’ex Chelsea ad operarsi.

TUTTO OK – Il fantasista belga infatti ha dovuto sottoporsi ad un’operazione chirurgica dopo la frattura del perone distale destro. Il tutto si è svolto a Dallas, alla clinica Darrel. L’operazione, come riporta MARCA, è riuscita alla perfezione ed ora ad attendere Hazard ci saranno ore di riabilitazione e fisioterapia. Difficile dire quando il belga potrà tornare di nuovo in campo anche se le previsioni più ottimistiche sono per il mese di maggio. Giusto il tempo per disputare le ultime 4 partite e accantonare un anno veramente negativo.