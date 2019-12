Real Madrid, Hazard promette: “Quando finirò qui il mio lavoro, tornerò al Chelsea”

Il Real Madrid sta preparando la settimana del Clásico contro il Barcellona, e sarà la prima volta di questa grande sfida per Eden Hazard, fiore all’occhiello della campagna estiva dei blancos. Deve ancora rendersi protagonista di grandi cose, com’è stato nella sua militanza al Chelsea, dove è stato fondamentale. E l’esterno offensivo belga è stato molto chiaro in una chiacchierata con Frank Khalid, agente di TouchSky Group: “Amo ancora il Chelsea, quando avrò finito al Madrid allora tornerò – ha promesso Hazard, facendo sognare i tifosi dei blues -. Quando posso, guardo ancora le loro partite: stanno facendo molto bene, e ora a gennaio potranno tornare a comprare nuovi giocatori. Non me però, perché prima finisco il lavoro qui”.

