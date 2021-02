Real Madrid, Hazard si ferma ancora e… viene preso in giro da Burger King

Nelle scorse ore sono stati sciolti tutti i dubbi relativamente all’assenza di Eden Hazard alle ultime sessioni di allenamento del Real Madrid. Il fuoriclasse belga ha subito l’ennesimo problema fisico della sua travagliata esperienza con la camiseta blanca. Per l’ex Chelsea uno strappo muscolare che dovrebbe tenerlo fuori per circa un mese.

Ma prima che venissero rivelate le sue condizioni, in Spagna, c’era chi stava ipotizzando cosa potesse essere accaduto. Qualcuno, in modo davvero ironico e in tono di presa in giro nei confronti del campione, ha anche esagerato…

Hazard: Burger King lo prende in giro

Il debole per il cibo da parte di Hazard è ben noto, anche per sua stessa ammissione. Probabilmente è per questa ragione che sui social, in risposta ad un recente tweet del noto media El Chiringuito TV che si chiedeva che fine avesse fatto il belga, addirittura il profilo ufficiale di Burger King ha voluto ironizzare con una frase che ha fatto il giro del web. “Volete sapere dov’era Hazard? C’era il 2×1 al Burgen King”, ha scritto la nota catena di Fast Food facendo riferimento alla promozione in vigore in questi giorni in Spagna.

Insomma, una sorta di sfottò in piena regola. Purtroppo per Hazard, come poi si è venuto a scoprire, niente debole per il cibo, ma l’ennesimo infortunio della sua fin qui molto sfortunata esperienza a Madrid…