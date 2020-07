Real Madrid, i dubbi di Zidane: “Felice qui ma non so cosa accadrà in futuro”

“Nessuno sa cosa succederà, e per questo io non parlo del prossimo anno”. Con queste parole Zinedine Zidane lancia la bomba sul suo futuro. Il tecnico del Real Madrid, dopo aver vinto la Liga in questa stagione, si appresta a guidare i blancos nelle ultime partite in campionato e Champions League ma non si sbilancia per quanto riguarda la prossima annata.

Zidane: “Felice qui ma non so cosa accadrà”

Intervenuto nelle ore di vigilia della gara tra Real Madrid e Leganes di questa sera, Zidane non si è sbilanciato: “Ho un contratto, mi piace stare qui e mi godo ciò che ho fatto, però non si sa mai cosa può succedere nel calcio”. Parole che lasciano aperta una porta sul possibile addio che, in ogni caso, avverrebbe solo dopo la Champions League ad agosto. “Per ora sto qui e me la godo, vedremo fino a quando. Alla prossima stagione bisognerà pensare più avanti perché prima ci sono troppe cose di cui dobbiamo occuparci: la partita di campionato, quella di Champions con il City che per noi sarà complicata ma nella quale daremo tutto fino all’ultimo secondo. Ci sono ancora delle competizioni in corso, quindi non mi sembra il caso di parlare della stagione che verrà. Le cose si fanno una alla volta”.

E poi ancora: “Se mi sento ‘Special’? Ogni cosa che abbiamo vinto è merito dei giocatori che ci sono adesso. Non mi sento speciale, ma un uomo che è fortunato ad essere in questo club e ad avere a disposizione questi giocatori. E cerco di godermela giorno per giorno, perché so che tutto questo, prima o poi, finirà, come è già successo l’altra volta”, ha concluso Zidane.

