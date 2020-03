Real Madrid, i giocatori si uniscono alla lotta contro il Coronavirus

Dall’Italia, alla Spagna il grido è lo stesso: tutti uniti contro il Coronavirus. I campionati di calcio sono fermi, ma alcuni giocatori sono attivi in campagne di raccolta fondi per sostenere le strutture medico sanitarie dei rispettivi paesi. In Spagna il Real Madrid sta organizzando con i suoi giocatori una raccolta di denaro per la lotta al Coronavirus.

Secondo quanto raccolto da Marca, i giocatori dei blancos vogliono collaborare nella lotta alla pandemia che sta facendo registrare un alto numero di vittime anche in Spagna. Attualmente i membri della rosa del Real Madrid stanno cercando di capire quale sia il metodo migliore affinché gli aiuti arrivino il prima possibile.