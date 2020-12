Real Madrid, i giovanissimi vincono 31-0 in… quaranta minuti: è polemica

Situazione davvero molto particolare tra i giovanissimi del Real Madrid accusati di comportamento poco sportivo per una gara finita 31-0. Si parla del campionato Preferente Benjamin Futbol 7, ovvero quello in cui giocano bambini classe 2011. La partita in questione è quella che ha messo davanti le merengues e il Villaverde San Andres B.

31-0 e polemiche

A seguito del pesantissimo risultato, la squadra avversaria ha mosso le prime accuse con un messaggio pubblicato sui social in cui si dice indignata per quanto accaduto: “Dimostriamo la nostra indignazione per questo tipo di situazione nel calcio formativo”, ha scritto il Villaverde su Twitter. “Da un lato i grandi club dovrebbero usare strategie sportive per evitare queste goleade, e dall’altro dalla Federazione è necessaria una ristrutturazione di queste categorie”.

Insomma, si parla di mancanza di rispetto e di comportamento antisportivo in una categoria dove si dovrebbe insegnare oltre al calcio anche i valori importanti dello sport.