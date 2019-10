Real Madrid, il dato: il 20% delle squadre nella stessa situazione hanno passato il turno

Interessante la statistica proposta da As, giornale spagnolo, all’indomani del pareggio tanto criticato del Real Madrid in casa contro il Bruges, che ha portato i blancos a solamente un punto in classifica nel proprio girone di Champions League dopo due giornate (il Paris Saint-Germain è primo a punteggio pieno, 6 punti). Mister Chip, account Twitter che propone dati interessanti, scrive che nella storia della massima competizione europea per club 153 squadre si sono ritrovate nella stessa situazione dopo due partite e che solamente 30 di esse (il 19,6%) sono riuscite ad avanzare agli ottavi di finale. Missione dunque difficile, ma non impossibile.

NON È UNA NOVITÀ – Si cita anche un’altra curiosità: il Real Madrid nel 2002-03 cominciò la seconda fase a gruppi del torneo (allora ce n’erano due) allo stesso modo e riuscì addirittura a raggiungere le semifinali, quando poi fu eliminato dalla Juventus. Infatti, la squadra di del Bosque perse la prima col Milan e non andò oltre il pareggio con la Lokomotiv Mosca, ma raccolse 10 punti nelle successive quattro partite della seconda fase, approdando ai quarti di finale.

LE SPAGNOLE – È sempre Mister Chip a stilare l’elenco delle formazioni spagnole che in Champions si sono trovate con un punto dopo due giornate di una fase a gruppi. È capitato, dal 1997 col Valencia al 2018 sempre con i blanquinegres, per un totale di 9 volte. Quali squadre si sono qualificate agli ottavi, di queste 9? Solo il Real Madrid, nell’edizione sopraccitata del 2002-03.