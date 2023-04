Real Madrid, il futuro di Asensio dipende da Brahim Diaz e… Hazard

Dove giocherà nella prossima stagione Asensio? Chi lo sa. Certo è che il suo contratto col Real Madrid è attualmente in scadenza e, secondo AS, non ci sarebbero novità su un eventuale rinnovo. Il media iberico è più preciso e spiega che per comprendere meglio quale sarà il destino del giocatore bisognerà, allo stesso tempo, incastrare il futuro di altri due atleti. In modo particolare BrahimDiaz, ora al Milan, ma che tornerà in camiseta blanca, e poi quello di EdenHazard.