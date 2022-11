Real Madrid, il gesto di Florentino Perez al Flamengo: lettera “di pace” verso Mondiale per club

Segnali distensivi tra Real Madrid e Flamengo dopo che la formazione brasiliana, con alcuni suoi calciatori, aveva "annunciato" in toni non certo amichevoli, la voglia di sfidare i Blancos nel Mondiale per Club dopo aver vinto la Copa Libertadores.

A prendere in mano la situazione ci ha pensato il presidente degli spagnolo Florentino Perez che ha inoltrato al suo pari e a tutto il club brasiliano, una lettera. "A nome del nostro consiglio di amministrazione e a nome di tutti noi che facciamo parte del Real Madrid, vorrei esprimere le nostre congratulazioni per il titolo di Copa Libertadores raggiunto il 29 ottobre a Guayaquil", si legge nel messaggio del presidene dei Blancos. "Questo trionfo in una delle competizioni più prestigiose al mondo valorizza ulteriormente l'istituzione che presiedete. Il Clube de Regatas do Flamengo è uno dei club più amati e ammirati nel mondo del calcio. Sarà un grande onore per noi partecipare insieme al Flamengo al prossimo Mondiale per club. Sono certo che sarà una magnifica opportunità per continuare a rafforzare il nostro storico rapporto di amicizia. Rinnovo i miei complimenti che vi chiedo di estendere ai membri del Consiglio che presiedete, ai giocatori e allo staff tecnico, a tutti i membri del club e, naturalmente, a tutti i vostri tifosi. Con tutto l'affetto".