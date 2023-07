Real Madrid, il kit away 2023-24 è un omaggio ai tifosi

Esattamente come capita a tutti i club in questo periodo, anche la formazione madrilena ha deciso di presentare il kit della prossima annata. Oggi è toccato a quello da trasferta. Come spiegato un comunicato, si ispira ai madridisti, l'anima del club, e la grafica simboleggia l'infinito come segno dell'amore e del sostegno incondizionato dei tifosi del Real.