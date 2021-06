Real Madrid, il messaggio toccante di Ancelotti a Sergio Ramos

Sergio Ramos ha vinto 22 titoli con il Real Madrid e giocato più di 600 partite

L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha twittato mandando un pensiero a Sergio Ramos, che ha lasciato il club madrileno. “Caro Sergio, non dimenticherò mai quello che abbiamo passato insieme. In bocca al lupo, capitano! ”- ha scritto Ancelotti. Ieri il Real Madrid ha emanato un comunicato ufficiale in cui annunciava il ritiro di Ramos. Oggi, il capitano di lunga data delle Merengues ha tenuto una conferenza stampa d'addio, durante la quale non ha potuto trattenere le lacrime: "Non avrei mai pensato che questo giorno sarebbe arrivato, ma in ogni storia c'è un inizio e una fine", ha detto Ramos. Nell'ultima stagione della Liga, il difensore ha giocato 15 partite con il Real Madrid, in cui ha segnato due gol. In totale, il difensore ha giocato 716 partite per il Royal Club in tutti i tornei, giocando dal 2005 al 2021.