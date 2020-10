Real Madrid, il retroscena: Florentino Perez furioso con Varane negli spogliatoi in gara di Champions League

Momento davvero infuocato in casa Real Madrid a poche ore dal Clasico di Liga contro il Barcellona. Prima il k.o. contro il Cadice, poi quello in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Se la posizione di Zinedine Zidane sembrano esserci altri gravi malumori nel gruppo squadra con il patron Florentino Perez che se la sarebbe presa in modo particolare con Raphael Varane.

Real Madrid, Florentino Perez furioso con Varane

Come riporta Don Balon, il numero uno del club blancos sarebbe davvero arrabbiato con il centrale francese tanto da prenderlo di mira all’intervallo della sfida tra il Real Madrid e gli ucraini in Champions League. Varane avrebbe subito delle lamentele precise da parte di Florentino Perez che gli avrebbe detto apertamente di darsi una svegliata. Il difensore è parso molto sfiduciato a causa dell’assenza di Sergio Ramos e non è la prima volta che, senza il collega di reparto e leader difensivo, si fa trovare impreparato. Nella prima uscita del girone, il difensore ha giocato accanto a Militao dimostrando diverse lacune. Così tante da fare andare su di giri, in modo negativo, addirittura il presidente.