Real Madrid, il sostituto di Zidane è “fatto in casa”: c’è Raul

Aria di addio in casa Real Madrid per Zinedine Zidane. Sono ore bollenti per i blancos sconfitti in campionato e in Champions League. In Spagna, ma anche in Francia, sono convinti che il mister francese sia ormai prossimo a salutare la capitale madrilena. Al suo posto sarebbe pronto Raul.

Zidane: il Real Madrid pensa a Raul

A rivelarle la possibilità di vedere Raul diventare allenatore del Real Madrid è Estudio Estadio, che ha riferito di come il club blancos abbia già esplorato la possibilità di puntare per la panchina sull’ex storico attaccante blancos e ora allenatore del Real Madrid Castilla.

Dopo la sconfitta contro lo Shakthar Donetsk, Zidane si è preso le colpe della prestazione attirando l’ira dei media e soprattutto del patron Florentino Perez che avrebbe dato una sorta di ultimatum nella settimana che porta al Clasico col Barcellona. In caso di sconfitta, il francese potrebbe dunque fare posto a quello che diventerebbe un “mister fatto in casa”, un po’ come era stato per lo stesso Zizou…