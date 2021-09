Real Madrid in ansia per Bale: salta il Celta e rischia Champions contro l’Inter

Problemi per il gallese

Gareth Bale salterà la sfida odierna del suo RealMadrid contro il Celta Vigo e rischia di non esserci anche per la gara di Champions League di mercoledì prossimo contro l'Inter. Lo riporta AS che spiega come il gallese abbia avvertito qualche fastidio al tendine del ginocchio destro durante l'ultimo allenamento dei blancos al Santiago Bernabeu.