Real Madrid, in Liga arriva un “record” particolare dopo due giornate

Due vittorie nelle prime due uscite in Liga per i Blancos di Ancelotti.

Che il Real Madrid vinca, ormai, non fa più notizia. La squadra di Carlo Ancelotti ha iniziato alla grandissima la nuova annata dando seguito ai trionfi in Liga e Champions League dello scorso anno. In questa nuova annata 2022-23 le cose sono andate decisamente bene con il successo in Supercoppa Europea contro l'Eintracht Francoforte e soprattutto col bis di +3 ottenuti in Liga nelle prime due giornate.