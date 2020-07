Real Madrid, in trasferta i Blancos si travestono… da Palermo. Tifosi inferociti

Il Real Madrid ha presentato le maglie per la stagione 2020/21. Ma quella da trasferta sta facendo discutere parecchio. Presentata attraverso l’account twitter del club, i tifosi capitolini hanno valutato la divisa che indosseranno i blancos lontano dal Bernabeu con opinioni contrastanti ma prevale lo sconcerto del popolo madrileno.

I BLANCOS DIVENTANO ROSA

La seconda maglia dei Blancos per il prossimo anno sportivo sarà rosa. Una divisa che per certi aspetti ricorda i colori del Palermo, e che sta dividendo i sostenitori madrileni tra chi ha accolto la novità con grande entusiasmo, e chi invece è maggiormente legato alla tradizione e non ha affatto gradito la novità introdotta dall’Adidas.