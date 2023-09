Real Madrid, invitata al Bernabeu la bambina vittima di razzismo

Caso di razzismo in Spagna, le parole della zia della vittima

Intervenuto al programma "El Larguero", Silvia, la zia della vittima, ha parlato di quanto accaduto in quelle ore prima del derby di Madrid. "Stavamo passeggiando per la Civitas Metropolitano; c'era un raduno del fronte dell'Atletico e siamo rimasti a guardarlo, io sono membro da sempre. Hanno iniziato a cantare "Vikingo, no", "scimmia", "merd* nera". E all'inizio vi giuro che non sapevamo che fosse colpa nostra. Mi sono addirittura guardato indietro pensando che fuori stessero parlando dei Vichinghi a un gruppo di ragazzini che passavano dietro. Non avrei mai immaginato che era a causa della ragazza. Finché un ragazzo si avvicinò e mi colpì sul braccio. "Vattene di qui o uccideremo quella ragazza. E poi alzi lo sguardo e vedi un sacco di gente, una folla molto grande che indica la ragazza, la insulta, canta contro di lei" - ha raccontato la zia della vittima. Poi, ha concluso sulle condizioni della nipote: "Ha avuto un terribile attacco d'ansia. L'ho tirata fuori di lì il prima possibile mentre lei si è coperta lo stemma e la maglietta. La prima notte si è svegliata più volte pensando che stavano venendo a prenderla. Ha avuto molti incubi. Non sa perché è successo tutto. Mi ha detto per favore di non portarla ancora allo stadio" - ha concluso.