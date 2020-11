Real Madrid, Isco fa l’attore in Russia con la moglie

Il 19 novembre uscirà in Russia la commedia “Quarantine Stories” con il centrocampista del Real Madrid e la nazionale spagnola Isco in uno dei ruoli principali della commedia. Insieme alla moglie Sara Salamo, interpretano una coppia sposata. Si tratta di una raccolta di cinque storie ironiche sulle passioni di una coppia in completo isolamento. Riprese girate durante la quarantena dei due utilizzando uno smartphone. La regia è avvenuta in remoto, gli attori si sono ripresi. Il 18 novembre, la prima a Mosca avrà luogo presso il cinema Formula Kino TsDM.