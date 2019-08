Real Madrid, Jovic: “Ho riso alla notizia della mia cessione, Zidane crede in me”

Luka Jovic lascia il Real Madrid qualche mese dopo la mega operazione per portarlo alla corte di Zidane (si è parlato anche del Milan)? Voci del tutto infondate, come spiegato dallo stesso attaccante serbo ex Eintracht Francoforte al quotidiano del suo Paese Novosti: “Ho riso quando ho letto la notizia, i media sempre si occupano di vicende del genere. Nella mia carriera è capitato spesso di avere a che fare con certe cose, accettavo quello che mi attribuivano ma poi il tempo rivela ciò che è vero e ciò che è falso. Io mi concentro solo ed esclusivamente sul campo, penso che sia la cosa migliore. Zidane crede in me e mi sta aiutando moltissimo nel processo di adattamento alla Liga, sono soddisfatto di essere allenato e guidato da una leggenda, sia come giocatore che come mister”.

E ancora: “Imparo molto anche da Benzema, che ha molta più esperienza di me. Comunque tutti i giocatori mi hanno accolto bene nello spogliatoio, sono andato d’accordo con tutti”.