Real Madrid, Kepa ha convinto tutti: si lavora per il riscatto dal Chelsea

La società è corsa ai ripari ingaggiando dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto lo spagnolo Kepa Arrizabalaga , ai margini nei Blues. L’ex Athletic Blibao è stato subito schierato titolare ed ha convinto tutti, al punto che il club, come riportato dal Sun, è pronto a valutare il riscatto del giocatore.

Non mancano però gli ostacoli per provare a concretizzare questo scenario. In primo luogo Kepa dovrebbe accettare il ruolo di 12° quando Courtois sarà pronto per tornare in campo, ma non è da trascurare neppure l’aspetto economico.