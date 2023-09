Real Madrid, Kepa: “La telefonata che mi ha cambiato la vita”

Un attimo può cambiare tutto. Lo sa beneKepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea in prestito al RealMadrid, che solo poche settimane fa era ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco. L'estremo difensore era in uscita da Londra e i bavaresi erano in vantaggio su tutti, mancava solo la firma. Ci ha pensato però l'infortunio di Courtois a stravolgere tutto. I blancos si sono messi a caccia sul mercato e puntato fortemente sullo spagnolo, che non ha più avuto dubbi: "Avevo ricevuto una chiamata da Tuchel e mi aveva convinto, stavo per essere un giocatore del Bayern Monaco - ha dichiarato il portiere a Marca -. Poi il caso ha voluto che entrasse in scena il Real. E che fai? Dopo tutto, il Real Madrid è il Real Madrid. Quando chiama, non devi pensarci due volte e la mia vita è cambiata dalla Germania alla Spagna".