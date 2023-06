Real Madrid, Kroos: “Bellingham 103 milioni? C’è chi è costato tanto e si è riposato qui”

Il Real Madrid ha ufficializzato quest’oggi l’acquisto di Jude Bellingham dal Borussia Dortmund per 103 milioni di euro, che potrebbero diventare 130 con i bonus inseriti nell’accordo fra le due società. Un incasso record per i tedeschi, che lo acquistarono dal Birmingham, appena 17enne, per 30 milioni. Il centrocampista Toni Kroos ha reagito al trasferimento dell'inglese passato nel club di Florentino Perez. «103 milioni! Abbiamo già avuto qualcuno che è venuto qui per un sacco di soldi e non faceva praticamente altro che riposarsi. Sono un sacco di soldi, ma vediamo il positivo, Bellingham sembra fortissimo»." ha detto Kroos nel suo podcast Einfach mal Luppen. Il centrocampista tedesco si è riferito all'acquisto di Eden Hazard arrivato dal Chelsea nel 2019 per 115 milioni di euro. In totale, il belga ha giocato 76 partite per il club di Madrid, ha segnato 7 gol e ha fornito 12 assist.