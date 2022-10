Real Madrid, Kroos esalta Valverde: “Di livello mondiale per i prossimi 10 anni”

ELOGIO - "Ho subito capito che era un bravo ragazzo, dal primo momento in cui l'ho visto. Era molto tranquillo e modesto. Questo è ciò che mi è piaciuto di più di lui", ha raccontato Kroos. "Ad ogni allenamento ha sempre dato il massimo, senza paura di nulla. Lo guardavo dentro e fuori dal campo. Mi è sempre piaciuto il suo modo di giocare. Osservandolo ho capito che può crescere molto e diventare un giocatore speciale. All'inizio il suo gioco era molto irregolare, ma ha sempre voluto migliorare e conquistare la fiducia degli allenatori. Penso che sarà un giocatore di livello mondiale per il Real Madrid almeno per i prossimi dieci anni. Se continua con lo stesso spirito, allora non vedo limiti per lui. È molto versatile. Se a un certo punto non vede una soluzione con la palla, allora la prende per sé, va dritto nella porta avversaria e segna".