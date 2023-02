Real Madrid, Kroos ha (quasi) deciso: “Mio futuro? Se ne parla in privato ma…”

Il Real Madrid si è laureato campione del mondo vincendo in finale contro l'Al Hilal. Un successo importantissimo per la formazione spagnola di Carlo Ancelotti e che potrebbe anche influire sulla decisione relativa al futuro di Toni Kroos .

Come riportato da AS, infatti, il calciatore deve ancora decidere se rinnovare con i Blancos o lasciare. Da mesi si parla, infatti, del suo futuro e al termine della gara che ha visto il Real alzare al cielo l'ambito trofeo, il tedesco ha spiegato sul tema: "Il mio futuro? In ogni caso, sono sempre in contatto con il club. Posso dire in base alla mia esperienza che è meglio discutere di tali questioni a porte chiuse".