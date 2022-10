Real Madrid, Kroos incensa Valverde: “Nei top 3 al mondo”

Federico Valverde fa impazzire proprio tutti, persino i suoi compagni di squadra. Il centrocampista uruguaiano del Real Madrid ha avuto una cresciuta esponenziale nelle ultime due stagioni grazie anche al lavoro di mister Carlo Ancelotti che lo ha, di fatto, trasformato in un giocatore "totale".

La conferma è arrivata anche nella sfida di Liga di domenica sera, in un Clasico contro il Barcellona che ha visto il classe 1998 andare a segno ed essere protagonista di una gara di altissimo livello poi terminata 3-1 per i Blancos. Un vero e proprio jolly che anche il compagno Toni Kroos ha voluto esaltare pubblicamente. Infatti, via social, il tedesco ha scritto su Twitter: "Al momento è tra i primi tre calciatori al mondo".