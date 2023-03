Real Madrid, Kroos: “Non provo compassione per Hazard. C’è chi sta peggio”

"Compassione, pietà? Sentimento fuori luogo per un caso come questo". Sono queste le parole di Toni Kroos a Eleven Belgium a proposito della situazione che sta vivendo Eden Hazard al Real Madrid. Da quando è arrivato al Bernabeu nell'estate del 2019, il belga ex Chelsea non è mai riuscito a mostrare in Spagna ciò che aveva fatto con in quel di Londra. Il calciatore ha giocato 73 partite, segnando solo 7 gol e servendo 11 assist.