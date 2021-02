Real Madrid, Kroos pronto per l’Atalanta: “Fondamentale vincere… anche per Zidane”

Fare bene per tornare ai livelli che competono al Real Madrid e per mettere fine, una volta per tutte, alle voci sul futuro di Zinedine Zidane. Parla in modo abbastanza chiaro Toni Kroos, centrocampista dei blancos, nel podcast Einfach Bad Luppen che condivide con suo fratello Felix. Tra Liga e Champions League, per la squadra di Madrid sarà un momento decisivo della stagione.

Kroos: “Fondamentale vincere per non fare pensieri negativi”

“Le voci sul futuro di Zidane? Ne abbiamo già parlato 2-3 volte in questa stagione e sono sicuro che torneranno nel caso ci fosse un’altra sconfitta in futuro”, ha esordito Kroos sui rumors sul futuro del mister. “Nell’ultima settimana abbiamo ottenuto tre vittorie in tre partite, è stato fondamentale per la nostra situazione in classifica. Se vogliamo continuare ad avere ambizioni importanti è chiaro che non possiamo più permetterci di perdere terreno. Questi nove punti erano un obbligo. Dovevamo vincere. Dobbiamo ammettere che, per tutta la stagione, non abbiamo sempre vinto questo tipo di partite contro rivali apparentemente inferiori come Huesca o Getafe e per questo era decisivo tornare a farlo”.

Dalle sfide di campionato all’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta: “È fondamentale vincere. Nonostante tre vittorie importanti e maggiore tranquillità sappiamo che i rumors su Zidane e sulla squadra non si fermano. Per questo con il ritorno della Coppa dobbiamo fare bene. Sappiamo quanto è importante non tornare a fare pensieri negativi. Per questo spero che questo ciclo di partite finisca in fretta e ci aiuti ad affrontare con fiducia le prossime settimane”.