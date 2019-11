Real Madrid, Kroos rimprovera Bale: “Inopportuno che vada a giocare col Galles, ma…”

Arrivano altre dichiarazioni da parte di Toni Kroos in merito alla convocazione di Gareth Bale con il Galles. Il calciatore tedesco si era mostrato piuttosto perplesso anche dall’atteggiamento del compagno, intenzionato a giocare con la maglia del proprio Paese nonostante stia recuperando dall’infortunio.

Parlando ai microfoni di Realtotal.de, il centrocampista ha puntato il dito contro il gallese tirandogli le orecchie: “Mi sembra inopportuno che non giochi con la sua squadra (il Real Madrid ndr) e poi sia di nuovo in buone condizioni quando deve tornare in Nazionale. Sicuramente non sta attraversando il suo momento migliore. Personalmente mi auguro torni tutto alla normalità”. E ancora sul compagno e sulle voci di mercato: “Stava per partire in estate e non è facile affrontare questi momenti. Bale ci può essere di grande aiuto e lo vedo motivato”, ha concluso Kroos.