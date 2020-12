Real Madrid, Kroos viene criticato su Twitter ma la risposta ironica è da applausi

Il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha preso con ironia le critiche di un utente che ha scritto un messaggio su Twitter. Nella critica al giocatore per il rendimento al Real Madrid, il tifoso ha scritto in tedesco: “200 tocchi di palla, 190 passaggi all’indietro o 3-5 metri! Perché un giocatore con uno stipendio di 20 milioni di euro a stagione non può giocare meglio? Non è un leader, ma un tipo noioso! ”. Bella la risposta del centrocampista tedesco: «Perché sottovaluti così tanto il mio stipendio, Arthur? Tutto il resto è scritto correttamente, ovviamente! Buon Natale!”