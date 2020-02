Real Madrid, Kross: “Guardiola voleva il mio rinnovo, sono ancora in contatto con lui”

Pep Guardiola e Toni Kross hanno condiviso l’esperienza al Bayern Monaco. Il centrocampista era una pedina fondamentale del gioco dell’allenatore catalano, ma in Champions la squadra bavarese ha sempre fatto molta fatica. Il tedesco, durante un’intervista rilasciata a The Athletic ha parlato del suo rapporto con l’attuale manager del City: “Se oggi chiedete ai giocatori del Bayern, vi diranno che lui è il miglior allenatore mai avuto. Sono orgoglioso di aver giocato per lui una stagione. Avrei potuto rinnovare il contratto con il Bayern Monaco. Pep voleva che firmassi un quinquennale. Dopo che è andato al City ci siamo sempre comunque sentiti. Siamo in contatto anche ora. Non mi dimenticherò mai quello che mi ha insegnato”.

Il centrocampista poi ha speso parole di elogio anche per il suo attuale allenatore, Zinedine Zidane: “Ha un’autorità naturale, lo spogliatoio lo rispetta”.