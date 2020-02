Real Madrid, Kross racconta: “Quasi fatta con lo United, ma Van Gaal…”

I tifosi del Real Madrid non potrebbero mai immaginare Toni Kroos con una maglia diversa da quella del Real Madrid. Con i Blancos il tedesco ha vinto tutto e con la nazionale ha trionfato nel mondiale del 2014.

Proprio durante quell’estate lo United aveva quasi completato l’acquisto di Toni Kroos, ma qualcosa cambiò improvvisamente. A raccontarlo è proprio il centrocampista ai microfoni di SkySportsUK: “David Moyes venne a trovarmi e il contratto era quasi completo. Poi però lui fu licenziato e il club scelse Louis van Gaal e questo ha complicato tutto perché voleva dare vita ad un progetto diverso. Così per qualche tempo non ho più sentito lo United e ho iniziato a dubitare che la trattativa sarebbe andata in porto. Poi è iniziato il Mondiale e Carlo Ancelotti, a quel tempo allenatore del Real, mi ha chiamato e ho scelto di volare a Madrid”.