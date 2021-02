Real Madrid, la cessione di Vinicius per far respirare le casse del club

Un rapporto con i compagni non esaltante – almeno secondo diversi rumors – e un rendimento al di sotto delle aspettative, starebbero portando il Real Madrid ad una decisione importante in ottica cessioni. In estate potrebbe essere lasciato partire Vinicius Jr.

Real Madrid: addio Vinicius per il bilancio

Secondo quanto si apprende da diversi media spagnoli tra cui AS, l’attaccante del Real Madrid Vinicius Junior si troverebbe in una posizione davvero scomoda con il club che avrebbe intenzione di sacrificarlo sul mercato per “far respirare” le casse della società.

L’attaccante brasiliano non sta avendo un periodo di forma felice e le sue prestazioni hanno più volte creato malumori nell’ambiente blancos. Il club, che lo aveva acquistato nel 2018 dal Flamengo, potrebbe venderlo per una cifra vicina ai 40 milioni di euro la prossima estate. Adesso, la sua valutazione si aggira attorno a quella cifra anche se risulta difficile pensare di trovare un acquirente disposto a pagarla in un momento di crisi economica come quello che si sta vivendo nel mondo, anche del pallone. In stagione Vinicius ha giocato 17 gare e realizzato solo 2 gol.