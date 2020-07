Real Madrid, la decisione di Zidane sul futuro di Bale e James Rodriguez

Niente da fare per Gareth Bale e James Rodriguez che sono entrati definitivamente nella lista cessioni del Real Madrid. Lo ha deciso il tecnico Zinedine Zidane per il quale il gallese e il colombiano non sono mai state pedine fondamentali in questi anni in blancos.

La decisione di Zidane su Bale e James Rodriguez

Come riporta Marca, Zidane avrebbe preso la decisione definitiva sul destino dei due calciatori. Per Bale e James Rodriguez non ci sarà più spazio al Real Madrid. L’ex Tottenhan ha giocato solo 100 minuti dalla ripresa della Liga, mentre il colombiano molti di meno. Ecco perché secondo il periodico spagnolo Zidanea ha fatto capire in modo chiaro che i due andranno via a fine stagione. Sul gallese diversi club inglesi oltre che cinesi. Per quanto riguarda il colombiano, invece, l’Atletico Madrid e anche qualche pista italiana…

