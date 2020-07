Real Madrid, la decisione su Zidane che non fa piacere alla Juventus

Zidane e il Real Madrid andranno avanti insieme. Dopo le parole di Florentino Perez sul tecnico francese, sembra sempre più chiara l’intenzione del club madridista di affidarsi alla guida di Zizou. La Liga conquistata in questa stagione e la voglia di ribaltare la sfida degli ottavi di Champions League, hanno decisamente convinto la dirigenza a non cambiare nessuna pedina per la prossima annata.

Zidane: Perez lo blinda al Real Madrid

Zinedine Zidane resterà alla guida del Real Madrid anche nella prossima stagione. Nonostante qualche piccolo dubbio relativo ad alcune recenti affermazioni possibiliste del tecnico (“Tutto può accadere”), le intenzioni delle parti erano abbastanza chiare fin dall’inizio. Ecco perché, come riporta anche Marca, Florentino Perez e Zidane si sarebbero incontrati per stabilire una volta per tutte il futuro. I due avrebbero avuto un colloquio che avrebbe portato alla conferma del francese sicuramente per la prossima stagione per dare continuità al progetto tecnico.

In tal senso la Juventus che osservava con attenzione l’evoluzione dei rapporti relativi a Zizou si dovrà arrendere all’idea di non poterlo ingaggiare. Non ora per lo meno…

