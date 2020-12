Real Madrid, la resa di Zidane: “L’Atletico Madrid è favorito per vincere il campionato”

Dopo aver salvato la propria panchina e qualificato il Real Madrid agli ottavi di Champions League, è già tempo per un nuovo esame per Zidane. I blancos domani infatti sfideranno l’Atletico Madrid in un attesissimo derby madrileno: “Dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto l’altro giorno in Champions – dichiara Zidane nella conferenza di vigilia – . Vogliamo preparare la partita che abbiamo domani nel migliore dei modi, è un derby e merita una particolare attenzione”. Zidane ammette che l’Atletico di Simeone è favorito per vincere la Liga: “Sì, sono sicuro che loro siano i candidati principali alla vittoria, lo stanno dimostrando”.

“Cosa mi piacerebbe rubare a Simeone? “Quando ho fatto il corso di allenatore una delle prime cose che mi è stata detta è stata quella di rimanere sempre me stesso, questo deve saper fare un buon allenatore, senza provare invidie particolari per gli altri coach”. Sulla gara di domani Zidane non ha dubbi: “Dobbiamo pensare a giocarla bene e magari a vincerla, senza mandare troppe attenzioni su chi possa vincere o meno la Liga. So che ho a disposizione dei calciatori capaci di fare cose importanti e domani dobbiamo dare tutto”.

