Real Madrid, l’ex Calderon: “Triste vedere questa fine per Bale. Il suo talento non è andato via…”

L’ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon ha condiviso le sue opinioni sulla situazione delicata che si vive in casa blanca tra Gareth Bale e ambiente merengues. Su tutti il suo rapporto con il tecnico Zidane. Il giocatore gallese è sempre al centro di diverse polemiche per gli atteggiamenti in panchina e per le recenti richieste di esclusione dalla squadra per le sfide, ormai terminate, in Champions League.

Calderon: “Triste vedere la fine di Bale al Real Madrid”

“Vedere Bale in questa situazione è molto triste”, ha commentato Calderon alla BBC come riporta anche il Mundo Deportivo. “Credo sia un peccato vedere un giocatore come lui in panchina. Sta perdendo tempo. Penso che le capacità e il talento di Gareth non siano andate da nessuna parte, credo sia ancora un buon calciatore che può giocare in qualsiasi squadra del mondo. Ecco perché sono dispiaciuto per lui. Real Madrid e Bale devono trovare una soluzione per porre fine a questa agonia. Se lo faranno, questo andrà a vantaggio di entrambe le parti. Se Gareth non è pronto a tagliarsi lo stipendio o lasciare il club, le parti dovranno trovare un’altra via d’uscita da questa situazione”.

