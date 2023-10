Real Madrid, l’ex Guti: “Il dopo Ancelotti? Zidane scelta ideale”

Non sembrano esserci altre possibilità all’orizzonte, ma secondo un grande ex della storia recente del Real Madrid come Guti, intervenuto a El Chiringuito, la soluzione migliore sarebbe rappresentata da un glorioso ritorno al passato: “Secondo me Zinedine Zidane è il miglior allenatore possibile per il Real Madrid, per palmares e non solo. È perfetto per questa squadra e per questo ambiente e Florentino lo sa”.