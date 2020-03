Real Madrid, l’ex McManaman: “City migliore dei blancos in questo momento…”

Una sfida non solamente in campo, quella tra Real Madrid e Manchester City. I due club, uno di fronte all’altro negli ottavi di finale di Champions League, con gli inglesi che si sono aggiudicati il primo round espugnando il Santiago Bernabeu per 2-1, sono pronti a darsi battaglia anche sul mercato. I blancos vogliono infatti strappare Raheem Sterling ai Citizens, che, da parte loro, non hanno alcuna intenzione di privarsi del giocatore. Sull’argomento, a HorseRacing.net, è intervenuto l’ex centrocampista dei madrileni Steve McManaman.

CONFRONTO – “Il Manchester City, in questo momento, è una squadra migliore del Real Madrid, quindi Sterling è già nel miglior club per lui in questo momento. Per lui sarà importante continuare la carriera in Inghilterra, giocando in una delle migliori formazioni al mondo e contro le migliori avversarie. In Europa, le squadre più forte oggi sono Liverpool e Manchester City”.