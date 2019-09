Real Madrid, l’ex Mijatovic: “C’è da preoccuparsi, non sono convinto che Zidane…”

Ai microfoni di El Larguero della rete Cadena SER, l’ex attaccante del Real Madrid nonché dirigente dei blancos in passato Pedja Mijatovic ha analizzato la sconfitta di ieri contro il Paris Saint-Germain, puntando il dito contro Zinedine Zidane: “Già dal primo minuto si vedeva che non sarebbe stata partita per il Real, ha avuto molte difficoltà dalla difesa all’attacco e i giocatori del Psg, avendo molti spazi, sembravano tutti dei fenomeni. Il Real deve ancora migliorare molto, sarà difficile anche la sfida di Liga che giocherà domenica contro il Siviglia. Non vedo Zidane così qualificato per cercare una soluzione e migliorare la squadra: il Psg è stato di gran lunga superiore, i blancos praticamente inesistenti, per questo credo ci sia da preoccuparsi molto. Che non diventi come la scorsa stagione…”.