Real Madrid, Lucas Vazquez: “Il k.o. di Parigi è stato un momento difficile, ma siamo ripartiti bene”

L’attaccante 28enne Lucas Vazquez, che gioca nel Real Madrid, è stato ospite ad un evento Televes, per cui fa da sponsor, a Santiago de Compostela del rendimento dei blancos: “Siamo primi in campionato e dobbiamo esserne orgogliosi, di sicuro la sconfitta contro il Paris Saint-Germain è stato un momento molto difficile, però la squadra secondo me ha recuperato bene – ha detto il nazionale spagnolo -. È stato difficile ripartire dopo l’era CR7? Abbiamo un altro numero 7 e altri giocatori, per noi Ronaldo è stato importante, ma siamo felici della rosa attuale e vogliamo lottare su tutti i fronti. Al mio arrivo al Madrid ero un po’ nervoso, ma ho realizzato ciò che avevo sempre sognato fin da piccolo”.

Sull’infanzia e i primi calci al pallone: “I miei primi ricordi di quand’ero piccolo sono i calci al pallone che facevo con mio fratello. Ho cominciato a 3-4 anni, consiglio a tutti i ragazzini appassionati di fidarsi di se stessi, senza smettere di sognare. L’importante è godersi il calcio tutti i giorni, è il meglio che c’è”.